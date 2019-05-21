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الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:19 م

قادة قطالونيون مسجونون يحضرون الجلسة الافتتاحية للبرلمان الإسباني

قادة قطالونيون مسجونون
dostor.org/2638406

حضر أربعة قادة قطالونيين مسجونين أولى جلسات برلمان إسبانيا الجديد اليوم الثلاثاء، بعد فوزهم في انتخابات أبريل.

وشغل القادة الاربعة مقاعد في الكونجرس (الغرفة السفلى للبرلمان) وهم في السجن على ذمة المحاكمة لدورهم في استفتاء محظور على استقلال الإقليم وقوبلوا بحفاوة من زملائهم النواب الانفصاليين وكذلك من انفصاليي إقليم الباسك.

وانتخب قيادي انفصالي آخر من قطالونيا عضوا في محلس الشيوخ.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد قضت بأن يحضر النواب المسجونون جلسة افتتاح البرلمان الجديد وأن يحصلوا على أوراق العضوية فيه على أن يعودوا إلى السجن شديد الحراسة الذي ينزلون فيه خارج مدريد بعد الجلسة مباشرة.

ويواجه المشرعون الخمسة وسبعة قادة قطالونيين آخرين تهم التمرد والانفصال وإساءة استخدام المال العام لكنهم ينفون ما ينسب إليهم.

ومن المتوقع أن تستمر محاكمتهم عدة أشهر أخرى.

وبعد أن يعود أعضاء البرلمان الخمسة إلى زنازينهم سيكون عليهم الاختيار بين التنازل عن العضوية لزملاء لهم في الحزب الذي ينتمون إليه أو اعتبارهم متغيبين عن الجلسات.

وسيشارك النواب الأربعة في انتخاب رئيس الكونجرس ويشارك النائب الخامس في انتخاب رئيس مجلس الشيوخ.

وشهدت انتخابات 28 أبريل أيضا فوز 24 يمينيا متطرفا في أول واقعة من نوعها منذ انتهاء دكتاتورية فرانشيسكو فرانكو في أواخر السبعينات باستثناء مشرع واحد انتخب من اليمين المتطرف في برلمان 1979 1982.

وشهدت الانتخابات الأخيرة أيضا زيادة عدد مقاعد الحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو سانتشيث في البرلمان لكن ما زال يتعين على الحزب تشكيل حكومة ائتلافية.

ورشح سانتشيث اثنين من مشرعي الحزب من قطالونيا لرئاسة الكونجرس ومجلس الشيوخ فيما يدل على الأولوية التي يعطيها للإقليم الذي ينتظر أن يلعب دورا مهما في سياسات الحكومة المقبلة.

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