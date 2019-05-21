برلماني: قرار الرئيس بالعفو الرئاسي عن 560 سجين يؤكد حرصة على لم شمل المصريين

أشاد النائب أشرف رشاد عثمان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 560 سجينا وذلك إستكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، رقم 192 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو، بمناسبة شهر رمضان الكريم لقضاء الشهر وصيامه مع زويهم يؤكد حرص الرئيس على تاسك الأسرة المصرية.



وتابع عضو مجلس النواب أن قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد دائما مدى حرصة على أبناء وطنه، وإحساسة بأنه أب لكل المصريين ويعى جيدًا ظروف الأسر المصرية وكل ما يدور بخاطرهم والظروف المحيطة بهم ويحرص على استقرار الأسرة المصرية لأنها نواة المجتمع.



وأعرب عضو البرلمان عن أمله أن يكون المفرج عنهم على قدر المسئولية، وأن يعلموا مدى حرص الرئيس والدولة عليهم، ولابد أن يكونوا أكثر التزاما وحرصا على الوطن ويقدرون حجم المؤامرات التى تحاك ضد وطنهم وأرضهم.



وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالعفو عن 560 سجينًا، بالتالى يكون منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، قد أصدر قوائم عفو رئاسي شملت نحو 8661 مسجونًا، وهذا الرقم الكبير يؤكدا أن لدينا رئيس يقدر المسئولية ويحرص على كرامة الوطن والمواطنين.