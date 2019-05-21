القاهرة : الثلاثاء 21 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
09:32 م

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)
09:21 م

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

07:46 م

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"
07:16 م

شيخ الأزهر: حالتان فقط يحق فيهما للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه
05:59 م

أحمد فهمى: كوميديا «الواد سيد الشحات» مختلفة و«هنا الزاهد مخليانى أمشى على العجين ملخبطوش»
09:36 ص

السيسى لرئيس الهيئة الهندسية: نسعى لتنفيذ المشروعات المهمة فى أسرع وقت
سياسي
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:17 م

برلماني: قرار الرئيس بالعفو الرئاسي عن 560 سجين يؤكد حرصة على لم شمل المصريين

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد عثمان،
محمد الشريف
dostor.org/2638403

أشاد النائب أشرف رشاد عثمان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 560 سجينا وذلك إستكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، رقم 192 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو، بمناسبة شهر رمضان الكريم لقضاء الشهر وصيامه مع زويهم يؤكد حرص الرئيس على تاسك الأسرة المصرية.

وتابع عضو مجلس النواب أن قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد دائما مدى حرصة على أبناء وطنه، وإحساسة بأنه أب لكل المصريين ويعى جيدًا ظروف الأسر المصرية وكل ما يدور بخاطرهم والظروف المحيطة بهم ويحرص على استقرار الأسرة المصرية لأنها نواة المجتمع.

وأعرب عضو البرلمان عن أمله أن يكون المفرج عنهم على قدر المسئولية، وأن يعلموا مدى حرص الرئيس والدولة عليهم، ولابد أن يكونوا أكثر التزاما وحرصا على الوطن ويقدرون حجم المؤامرات التى تحاك ضد وطنهم وأرضهم.

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بالعفو عن 560 سجينًا، بالتالى يكون منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، قد أصدر قوائم عفو رئاسي شملت نحو 8661 مسجونًا، وهذا الرقم الكبير يؤكدا أن لدينا رئيس يقدر المسئولية ويحرص على كرامة الوطن والمواطنين.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

النواب يوافق نهائيًا على المواد التى تدعم زيادة نسبة المرأة في البرلمان

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب: إسكات المعارضة في البرلمان "غير مقبول"

منذ أقل من شهرين

"عبدالعال": لا توريث أو تأبيد فى مدد الرئاسة بتعديلات الدستور

منذ أكثر من شهرين

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ 3 شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ 8 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

الآن

أسعار شرائح الكهرباء للمشتركين بالقطاع المنزلي

المترو: خفض سرعة القطارات إلى 60 كيلو بسبب ارتفاع الحرارة

شاكر: 33.5 مليار جنيه قيمة العجز في تكلفة إنتاج الكهرباء

الكهرباء: زيادة فاتورة متوسطى الدخل 4 جنيهات.. والأغنياء 93.5 شهريًا

ads
ads
الأكثر قراءة

الكهرباء: زيادة فاتورة متوسطى الدخل 4 جنيهات.. والأغنياء 93.5 شهريًا

تشريح جثة طبيب يحمل جنسية عربية قتل داخل منزله في فيصل

أحمد حجازي يرد على عرض "بيراميدز"

تسريب بيانات ملايين حسابات المؤثرين على "إنستجرام"

ألبومات الصور

إفطار رمضان أعلى محور روض الفرج الجديد

مؤسستا "الأورمان" و"زايد آل نهيان" توزعان "كرتونة رمضان" على الأسر الفقيرة ببني سويف

إحالة 29 طبيبًا وإداريًا وفنيًا للتحقيق العاجل بمستشفى العبور بالسويس

ضريح النبي دانيال.. بين نبي يهودي وأحد أئمة الشافعية

رياضة

إرادة غلبت النار: نيكي لاودا من شفير الموت الى أسطورة فورمولا 1

رسميًا.. جيرو يمدد تعاقده مع تشيلسي لمدة عام

مخيتاريان لاعب أرسنال يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي لأسباب أمنية

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش 3".. تفاصيل قصة خط الغاز العربي والمؤامرات الخارجية

الأكثر قراءة

الكهرباء: زيادة فاتورة متوسطى الدخل 4 جنيهات.. والأغنياء 93.5 شهريًا

تشريح جثة طبيب يحمل جنسية عربية قتل داخل منزله في فيصل

أحمد حجازي يرد على عرض "بيراميدز"

تسريب بيانات ملايين حسابات المؤثرين على "إنستجرام"

الرئيس نيوز

السودان: هل يؤدي تعثر المفاوضات إلى عصيان مدني؟

تفاصيل زيادة الكهرباء ..أقل زيادة 4 جنيهات والأكبر ٩٣.٥جنيهاً..

وزير الزراعة يقيل الدكتور ممدوح السباعي

"سكوب امباير": حديقة بنبان الشمسية أمل مصري في مجال الطاقة النظيفة

وزيرة الصحة أمام منظمة الصحة العالمية: التجربة المصرية في علاج فيروس "سي" الأهم عالمياً

كشكول

بالفيديو.. وقفة احتجاجية لطلاب الأول الثانوي بتعليم الإسكندرية

خليل: تشكيل لجان لمتابعة تصحيح امتحانات الابتدائية والإعدادية

لطالب الأول الثانوي.. احذر الخروج من منصة الامتحانات

بالصور.. وقفة احتجاجية للأول الثانوي ضد وزير التعليم بالمنوفية

لليوم الثالث على التوالي .. امتحانات إلكترونية بالوادي الجديد

الأمصار

إصابة 19 شخصًا في تدهور حافلة ركاب بسلطنة عمان "صور"

الجامعة العربية تعلق على هجمات الحوثيين الصاروخية بالسعودية

مارادونا يطالب بمقاطعة فيلم عن حياته.. ويغضب من العنوان

مصر.. رفع أسعار الكهرباء

حقول العراق تشهد حرائق واسعة.. ووزارة الزراعة تبرر

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

رقم قياسي.. الكشف عن أعداد مشاهدي الجزء الثامن من "صراع العروش"

كيف تصنع معجون أسنان بنفسك.. وتقلل نفاياتك البلاستيكية

دراسة: المال لا يمكنه أن يحقق لك السعادة إذا كان جيرانك أكثر منك ثراء

الصحة

11 نوعًا من الطعام يحارب رائحة الفم الكريهة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎