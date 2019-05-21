القاهرة : الثلاثاء 21 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
09:32 م

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)
09:21 م

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

07:46 م

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"
07:16 م

شيخ الأزهر: حالتان فقط يحق فيهما للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه
05:59 م

أحمد فهمى: كوميديا «الواد سيد الشحات» مختلفة و«هنا الزاهد مخليانى أمشى على العجين ملخبطوش»
09:36 ص

السيسى لرئيس الهيئة الهندسية: نسعى لتنفيذ المشروعات المهمة فى أسرع وقت
مصر
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:16 م

"التضامن": تطوير 2600 وحدة اجتماعية على مستوى الجمهورية

غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
dostor.org/2638398

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن 71% من الدعم النقدي موجه للصعيد، حيث يضم 67% من الفقراء، لذلك فقد ركز البرنامج على الصعيد ثم الدلتا والقاهرة والتي تعد أقل فقرًا، موضحة أن الوزارة تعمل على تطوير الوحدات الاجتماعية والبالغ عددها 2600 وحدة على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 620 وحدة حتى الآن، وجار استكمال عملية التطوير لباقي الوحدات خلال العام المالي 2019 - 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن لجان المساءلة المجتمعية بلغت ٢٢٢٦ لجنة في ٢٤ محافظة، وهي أداة هامة جدا لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد في القرى، وهي أول تجربة للاستهداف المجتمعي في مصر ومتابعة الأسر التي تحصل على الدعم، مشيرة إلى أن الوزارة تطلب دائما مراجعة صحة ما نقوم به حيث يتم النشر علي جدران الوحدات الاجتماعية أسماء جميع المستفيدين، حيث يتم توجيه الأهالي بالإبلاغ عن غير المستحقين للدعم.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)

منذ 4 أيام

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر

منذ اسبوع

السيسى لرئيس الهيئة الهندسية: نسعى لتنفيذ المشروعات المهمة فى أسرع وقت

منذ اسبوع

السيسى يصل لافتتاح محور روض الفرج وكوبرى "تحيا مصر"

منذ اسبوع

إطلاق أول حملة وطنية للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر

منذ أقل من شهر

هيئة الاستعلامات تخاطب أفريقيا باللغة البرتغالية

الآن

أسعار شرائح الكهرباء للمشتركين بالقطاع المنزلي

المترو: خفض سرعة القطارات إلى 60 كيلو بسبب ارتفاع الحرارة

شاكر: 33.5 مليار جنيه قيمة العجز في تكلفة إنتاج الكهرباء

الكهرباء: زيادة فاتورة متوسطى الدخل 4 جنيهات.. والأغنياء 93.5 شهريًا

ads
ads
الأكثر قراءة

الكهرباء: زيادة فاتورة متوسطى الدخل 4 جنيهات.. والأغنياء 93.5 شهريًا

تشريح جثة طبيب يحمل جنسية عربية قتل داخل منزله في فيصل

أحمد حجازي يرد على عرض "بيراميدز"

تسريب بيانات ملايين حسابات المؤثرين على "إنستجرام"

ألبومات الصور

إفطار رمضان أعلى محور روض الفرج الجديد

مؤسستا "الأورمان" و"زايد آل نهيان" توزعان "كرتونة رمضان" على الأسر الفقيرة ببني سويف

إحالة 29 طبيبًا وإداريًا وفنيًا للتحقيق العاجل بمستشفى العبور بالسويس

ضريح النبي دانيال.. بين نبي يهودي وأحد أئمة الشافعية

رياضة

إرادة غلبت النار: نيكي لاودا من شفير الموت الى أسطورة فورمولا 1

رسميًا.. جيرو يمدد تعاقده مع تشيلسي لمدة عام

مخيتاريان لاعب أرسنال يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي لأسباب أمنية

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش 3".. تفاصيل قصة خط الغاز العربي والمؤامرات الخارجية

الأكثر قراءة

الكهرباء: زيادة فاتورة متوسطى الدخل 4 جنيهات.. والأغنياء 93.5 شهريًا

تشريح جثة طبيب يحمل جنسية عربية قتل داخل منزله في فيصل

أحمد حجازي يرد على عرض "بيراميدز"

تسريب بيانات ملايين حسابات المؤثرين على "إنستجرام"

الرئيس نيوز

السودان: هل يؤدي تعثر المفاوضات إلى عصيان مدني؟

تفاصيل زيادة الكهرباء ..أقل زيادة 4 جنيهات والأكبر ٩٣.٥جنيهاً..

وزير الزراعة يقيل الدكتور ممدوح السباعي

"سكوب امباير": حديقة بنبان الشمسية أمل مصري في مجال الطاقة النظيفة

وزيرة الصحة أمام منظمة الصحة العالمية: التجربة المصرية في علاج فيروس "سي" الأهم عالمياً

كشكول

بالفيديو.. وقفة احتجاجية لطلاب الأول الثانوي بتعليم الإسكندرية

خليل: تشكيل لجان لمتابعة تصحيح امتحانات الابتدائية والإعدادية

لطالب الأول الثانوي.. احذر الخروج من منصة الامتحانات

بالصور.. وقفة احتجاجية للأول الثانوي ضد وزير التعليم بالمنوفية

لليوم الثالث على التوالي .. امتحانات إلكترونية بالوادي الجديد

الأمصار

إصابة 19 شخصًا في تدهور حافلة ركاب بسلطنة عمان "صور"

الجامعة العربية تعلق على هجمات الحوثيين الصاروخية بالسعودية

مارادونا يطالب بمقاطعة فيلم عن حياته.. ويغضب من العنوان

مصر.. رفع أسعار الكهرباء

حقول العراق تشهد حرائق واسعة.. ووزارة الزراعة تبرر

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

رقم قياسي.. الكشف عن أعداد مشاهدي الجزء الثامن من "صراع العروش"

كيف تصنع معجون أسنان بنفسك.. وتقلل نفاياتك البلاستيكية

دراسة: المال لا يمكنه أن يحقق لك السعادة إذا كان جيرانك أكثر منك ثراء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

11 نوعًا من الطعام يحارب رائحة الفم الكريهة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎