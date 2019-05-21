"التضامن": تطوير 2600 وحدة اجتماعية على مستوى الجمهورية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن 71% من الدعم النقدي موجه للصعيد، حيث يضم 67% من الفقراء، لذلك فقد ركز البرنامج على الصعيد ثم الدلتا والقاهرة والتي تعد أقل فقرًا، موضحة أن الوزارة تعمل على تطوير الوحدات الاجتماعية والبالغ عددها 2600 وحدة على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 620 وحدة حتى الآن، وجار استكمال عملية التطوير لباقي الوحدات خلال العام المالي 2019 - 2020.



وأشارت الوزارة إلى أن لجان المساءلة المجتمعية بلغت ٢٢٢٦ لجنة في ٢٤ محافظة، وهي أداة هامة جدا لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد في القرى، وهي أول تجربة للاستهداف المجتمعي في مصر ومتابعة الأسر التي تحصل على الدعم، مشيرة إلى أن الوزارة تطلب دائما مراجعة صحة ما نقوم به حيث يتم النشر علي جدران الوحدات الاجتماعية أسماء جميع المستفيدين، حيث يتم توجيه الأهالي بالإبلاغ عن غير المستحقين للدعم.



