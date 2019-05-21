القومي للمرأة بدمياط ينظم دورة تدريبة لصاحبات المشروعات الصغيرة

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة دمياط دورة تدريبية تحت عنوان "صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدمًا " بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يهدف التدريب إلى كيفية إدارة المشروعات الصغيرة وحساب التكاليف والتسويق.



وفى سياق آخر، قام فرع المجلس بدمياط بإستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات الأكثر إحتياجًا بواقع 1000 بطاقة فى قرى السنانية وغيط النصارى وشرباص التابعة لمركز دمياط.



كما قام فرع المجلس أيضًا بتفعيل حملة الكشف المبكر عن اورام الثدى بمستشفي التخصصي في محافظة دمياط ايام السبت والاثنين والاربعاء والخميس بواقع 25 حاله يوميا للمرأة فوق 35 سنه كما تم توقيع الكشف بالمجان علي عدد 1040 حالة.