أنغام تحيى حفل عيد الفطر بالكويت

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائى كبير في الكويت بمناسبة عيد الفطر، يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.



الحفل سيقام في معرض الكويت الدولي أرض المعارض بصالة 5، ويشاركها الحفل المطرب مطرب المطرف.



ومن المقرر أن تسافر أنغام إلى الكويت قبل الحفل بيومين لبدء بروفات الحفل الذى يعد الأضخم ضمن حفلات عيد الفطر



يذكر أن أنغام كانت قد طرحت أغنية جديدة بعنوان «30 يوم فرحة»، خلال الأيام الماضية، بمناسبة شهر رمضان، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.



وتشارك أنغام في رمضان أيضا بغنائها تتر مسلسل «حدوتة مُرة»، بطولة غادة عبد الرازق، ومجدي كامل، وتأليف عمر عبدالحليم.