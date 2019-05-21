محافظ الوادي الجديد: 3.3 مليون جنيه لتمويل 92 مشروعًا خلال الشهر الماضي

قال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ضخ تمويل بقيمة 3.3 مليون جنيه في أبريل الماضي؛ لتنفيذ 92 مشروعًا تجاريًا وإنتاج حيواني وخدمي.



وأضاف الزملوط - في بيان اليوم الثلاثاء - أن جهاز تنمية المشروعات وفر خلال الشهر الماضي 137 فرصة عمل لأبناء المحافظة من خلال تنفيذ هذه مشروعات، حيث تم تمويلها من خلال جهات وسيطة كالبنوك والجمعيات الأهلية وأيضا من خلال الإقراض المباشر من الجهاز.



وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مع عدد كبير من المؤسسات الخيرية والجمعيات والبنوك الخاصة والحكومية لتدعيم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، والتي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب في شتى المجالات، لافتا إلى أن هناك عدة برامج للتمويل لضمان نجاح تنفيذ المشروعات التي تنفذ في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية.



وأكد المحافظ أن المشروعات الصغيرة هي نواة الإنتاج وبداية للمشروعات الكبيرة، كما أن المحافظة توفر لها فرص التسويق المتنوعة.