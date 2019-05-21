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الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:10 م

السيطرة على حريق مطعم في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معوض هويدى
dostor.org/2638390

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل في مطعم بقرية أبو داوود التابعة لمركز الدلنجات، إثر انفجار أسطوانة الغاز الخاصة بالمطعم بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بحريق داخل مطعم فول وفلافل بقرية أبو مسعود بدائرة مركز الدلنجات.

انتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات والنقيب صلاح الكفراوي رئيس قطاع الحماية المدنية بالدلنجات لمكان الحريق بالقرية المشار إليها، وتبين اشتعال حريق هائل في مطعم ملك "صلاح غ د" إثر انفجار أسطوانة الغاز الخاصة بالمطعم بسبب ماس كهربائي وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتم انتداب فريق من النيابة العامة بمركز الدلنجات لمعاينة الحريق، وتحديد السبب الرئيسي في الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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