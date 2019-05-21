ممثلو "دمياط" يطالبون بزيادة اعتمادات المحافظة في الموازنة الجديدة

طالب ممثلو محافظة دمياط، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية المحافظة للسنة المالية الجديدة 20192020.



وأكد اللواء عصام الليثي، سكرتير عام محافظة دمياط، أن المحافظة حددت احتياجاتها لتغطية عدد من البنود من خلال زيادة الدعم، بالإضافة إلى تقليل عجز الموازنة عن السنة الماضية.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠ لمحافظة دمياط.



وقالت نادية أحمد، مسئول الموازنة بمحافظة دمياط، إن الإيرادات زادت عن السنة الماضية بسبب بند المصايف والصناديق، مشيرة إلي أن المحافظة قللت من بند عجز الموازنة بالباب الأول ليصل إلي ١٢٧مليونًا بدلًا من ١٥٥ مليون عن السنة الماضية، كما طالبت بزيادة اعتمادات الباب الثانى والخاصة بمراكز الخدمات( المرور، الحماية المدنية والمعدات التي تعمل على مدار الـ٢٤ساعة).



وأوضحت أنه تم استحداث بعض البنود في الصناديق منها ٤ ملايين ١٠% لإعمار المساجد، و١٠% للأبنية التعليمية، بالإضافة لرفع قيمة عمالة النظافة "التراحيل"، وفى الباب الثالث والثامن تضع فيه وزارة المالية المبالغ في حساب وزارة الاستثمار للمشروعات والباب الثامن يتضمن أقساط لصندوق الإسكان.



فيما قال محروس عبد الهادي، مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة دمياط، إن المحافظة تحتاج في الباب السادس ٣٠٠ مليون، لأن شبكة الطرق تكاد تكون منعدمة، بالإضافة للاحتياج إلي ٧ ملايين للكهرباء، مشيرًا إلي أن مشروعات الحماية المدنية والمرور يتم دعمها بمليون ونصف، مؤكدًا أن هذا المبلغ غير كافٍ ولا يغطي شراء سيارات إطفاء ولا خدمات الأمن والمرور.



وقال عبدالهادى، إن دمياط من المحافظات التي لا تغطي مواردها الصناديق الخاصة، مطالبًا بتعزيز مالى لهذه البنود لأهميتها.



وأشار إلى وجود ٢٨٥ مليون جنيه لمدينة الأثاث بدمياط، وأن المشروع منتهي بنسبة ٩٨% ولكن يوجد ١٥٠ مليونًا مستحقة للسداد منذ أربعة أشهر وباقى ٨٥ مليون جنيه.