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فن
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:08 م

تفاصيل اجتماع أحمد عبد العزيز باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح

تفاصيل اجتماع أحمد
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2638387

اجتمع الفنان أحمد عبد العزيز بأعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر بعد صدور القرار الوزاري بتشكيلها من قبل وزارة الثقافة، حضر الاجتماع رئيس قطاع مكتبها وأعضاء اللجنة بمناصبهم وأعضاء اللجنة بأشخاصهم ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم، فيما تغيبت عن الحضور الفنانة فاطمة محمد على لارتباطها بالعرض المسرحى الطوق والأسورة.

الاجتماع الأول للنجم أحمد عبد العزيز بأعضاء اللجنة العليا، الهدف منه رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه في شهر يوليو المقبل.

اللجنة العليا للمهرجان القومي تضم نخبة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، ففي مجال النقد تم اختيار الناقد والكاتب محمد بهجت الذي له الكثير من المؤلفات المسرحية والمقالات النقدية، ومن جيل الشباب انضمت للجنة العليا الناقدة الشابة رنا عبد القوي وهي أيضا من جيل النقاد الجدد الذين لهم فكر ورؤي متطورة للمسرح.

ومن الفنانين، اختار الفنان أحمد عبد العزيز الفنانة عزة لبيب وهي فنانة مسرحية متميزة ومهتمة بمجال مسرح الطفل، كما وقع الاختيار على الفنانة فاطمة محمد علي، وهي من الفنانات اللاتي حصلن علي جوائز عديدة في المهرجان القومي للمسرح المصري من قبل، وهي فنانة تعشق المسرح ولها الكثير من الأعمال التي تنال جوائز وآخر أعمالها مسرحية " الطوق والأسورة " التي تعرض حاليا.

من ضمن أعضاء اللجنة أيضا الفنان والمخرج الشاب أحمد السيد وهو من جيل المخرجين الشباب وتولى من قبل إدارة "مسرح أوبرا ملك" وقدم من خلاله العديد من التجارب المسرحية المهمة وأسس هناك مهرجان مسرحي للشباب بعنوان " كيميت " لإعطاء فرصة كبيرة للمواهب الشابة للظهور والتنافس وتقديم أفضل ما لديهم وآخر أعضاء اللجنة هو المنتج هشام سليمان الذي له اهتمام خاص بالمهرجانات المصرية ويسعي دائما لظهورها بشكل محترف ومنظم.

بالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم وصدقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم علي قرار تشكيلهم هناك أعضاء ىخرين بمناصبهم وهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة.

تفاصيل اجتماع أحمد عبد العزيز باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح
تفاصيل اجتماع أحمد عبد العزيز باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح
تفاصيل اجتماع أحمد عبد العزيز باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح
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