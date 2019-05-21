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الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:24 ص

بالصور.. أكبر فطار جماعى ومجمع طبى خيرى فى قرية صغيرة بالغربية

أكبر فطار جماعى ومجمع
أكبر فطار جماعى ومجمع طبى خيرى فى قرية صغيرة بالغربية
الغربية _ ناجي الحوت و عبدالمنعم فوده
dostor.org/2637809

في سابقة لم تحدث من قبل في مركز سمنود بمحافظة الغربية قام مواطن من قرية صغيرة بعمل أكبر فطار جماعي بقرية العزيزية مركز سمنود بمحافظة الغربية.

وقالت الأهالي إن عنتر أبويوسف من أشهر جزارين المنطقة رجل الخير يقوم كل عام في نصف شهر رمضان بعمل إفطار جماعي وتبرع بمبلغ 50 ألف جنيه لحفظة القرآن الكريم بالقرية والفائز الأول له رحلة عمرة مجانية.

وبنفس القرية قامت مجموعة من رجال وشباب القرية قام حسين حسن الصعيدي، رجل أعمال، من نفس القرية، بشراء سيارة إسعاف موديل ٢٠١٥، وهذه السياره تقوم على خدمة المواطنين من نفس القرية والقرى المجاورة، وأيضًا قام رجال وشباب القرية بعمل مجمع طبي خيري جميع التخصصات الطبية ومعمل تحاليل بالجهود الذاتية لمساعدة محدودي الدخل وتوفير الكشف والعلاج اللازم لهم ولتخفيف العبئ عن الدولة أيضًا.

فيما قال ممدوح سرحان، رجل أعمال من قرية شبراملس المجاورة لقرية العزيزية، إن سيارة الإسعاف تخدم مواطني قرية شبراملس بدون مقابل.

وأضاف رزق تمراز، أحد المغتربين بالقرية، أن قرية العزيزية تعتبر مثال يحتذى به جميع القرى المجاورة، مؤكدًا أن كل من، إسماعيل الصعيدي، رئيس مجلس إدارة المجمع الطبي، ويوسف قربة وجمال حكارش وعبدالعظيم قربة وجمال عبدالعال ومحمد الجزار من الرجال المساندين لهذا المجمع الطبي، بالإضافة إلى محمود العزب، رجل أعمال بالقرية.

بالصور.. أكبر فطار جماعى ومجمع طبى خيرى فى قرية صغيرة بالغربية
بالصور.. أكبر فطار جماعى ومجمع طبى خيرى فى قرية صغيرة بالغربية
بالصور.. أكبر فطار جماعى ومجمع طبى خيرى فى قرية صغيرة بالغربية
بالصور.. أكبر فطار جماعى ومجمع طبى خيرى فى قرية صغيرة بالغربية
بالصور.. أكبر فطار جماعى ومجمع طبى خيرى فى قرية صغيرة بالغربية
بالصور.. أكبر فطار جماعى ومجمع طبى خيرى فى قرية صغيرة بالغربية
بالصور.. أكبر فطار جماعى ومجمع طبى خيرى فى قرية صغيرة بالغربية
بالصور.. أكبر فطار جماعى ومجمع طبى خيرى فى قرية صغيرة بالغربية
بالصور.. أكبر فطار جماعى ومجمع طبى خيرى فى قرية صغيرة بالغربية
بالصور.. أكبر فطار جماعى ومجمع طبى خيرى فى قرية صغيرة بالغربية
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