اليوم.. الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للكهرباء

يعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان التعريفة الجديدة لأسعار بيع الكهرباء للعام المالي 2020-2019، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.





وتهدف وزارة الكهرباء من زيادة أسعار الشرائح خلال يوليو المقبل إلى خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول، وفي ضوء خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2021-2022.



