الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:16 ص
اليوم.. الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للكهرباء
حسام فوزي
dostor.org/2637802
يعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان التعريفة الجديدة لأسعار بيع الكهرباء للعام المالي 2020-2019، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.
وتهدف وزارة الكهرباء من زيادة أسعار الشرائح خلال يوليو المقبل إلى خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول، وفي ضوء خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول 2021-2022.
وكان مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كشف عن انتهاء الجهاز من إعداد مقترحات الزيادة المتوقعة فى شرائح الكهرباء الجديدة والمقرر تطبيقها ابتداء من يوليو المقبل وتحصيلها على فاتورة أغسطس المقبل، تمهيدا لعرضها على وزارة الكهرباء التى ستقوم باستعراضها ومناقشتها مع مجلس الوزراء لإقرارها رسميًا.
وبدأت خطة رفع الدعم عن الكهرباء فى عام 2015 وكان مخطط لها أن تنتهى فى يوليو 2019 لمدة 5 سنوات، ويتم محاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات ساعة بدون دعم من الدولة، و مع ارتفاع سعر الدولار فى عام 2017 وجه الرئيس عبد السيسي بمد خطة رفع الدعم لـ 8 سنوات بدلا من 5 سنوات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين ، و تم تعديل خطة الدولة في ذلك الوقت و تقرر أن يتم رفع الدعم نهائيا عن كاهل الدولة فى يوليو 2021.