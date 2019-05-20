الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للإسماعيلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب "التتش" بالجزيرة استعدادا لمواجهة نادي الإسماعيلي بعد غد الأربعاءعلى ملعب الجيش بالسويس، وذلك في إطار مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق، تحدث خلالها في بعض الأمور الفنية، وحرص على تحفيزهم معنويًا لاستمرار حصد النقاط في سباق الدوري الممتاز.

وركز لاسارتي على تدريبات الكرة خلال مران الفريق، وتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، كما أجرى الجهاز الفني أكثر من تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين، قبل موعد السفر إلى الإسكندرية، المقرر له مساء الغد للمبيت بأحد الفنادق.

كما خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال في بداية المران، فيما قاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى تدريبات الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير، والتي اشتملت على التصويبات والتعامل مع العرضيات.

وخاض علي لطفي تدريبات منفردة في "الجيم"، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بعد تعرضه لإصابة في الرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن المشاركة الجماعية.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات في البطولة.