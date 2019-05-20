الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر لكرة اليد بفوزه على سبورتنج

تأهل الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة (30 - 27)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في نصف نهائي البطولة.

وجاءت المباراة - التي أقيمت على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر - حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين، خاصة في شوطها الأول، الذي انتهى بالتعادل بنتيجة (15 - 15).

وشهد الشوط الثاني تفوقًا وسيطرة من لاعبي الأهلي بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع، وبفضل توجيهات الجهاز الفني للفريق بقيادة يحيى يوسف.

وينتظر رجال الأهلي الفريق الفائز من مباراة الجزيرة وطلائع الجيش الليلة؛ ليخوضا سويًا المباراة النهائية على لقب الكأس.