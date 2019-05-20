كانتي يعود لتدريبات تشيلسي قبيل مباراة نهائي الدوري الأوروبي

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الدولي الفرنسي نجولو كانتي عاد إلى تمارين فريقه تشيلسي الإنجليزي اليوم الاثنين ما يمهد لإمكانية مشاركته أمام فريق آرسنال في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكان كانتي أصيب، في مباراة تشيلسي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام واتفورد، علما بأنه خاض قبلها بثلاثة أيام، 90 دقيقة كاملة ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي؛ وهو ما دفع الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب "البلوز"، للاعتراف بأنه أخطأ في إشراك كانتي في مباراة واتفورد.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة النهائية للدوري الأوروبي بين فريقي تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين ستقام على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان يوم 29 مايو الجاري.