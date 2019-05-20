الحكومة السودانية تبحث خروج بعثة "يوناميد" من جنوب دارفور

بحث والي ولاية جنوب دارفور السودانية المكلف اللواء هاشم خالد محمود، مع رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) للقطاع الجنوبي برهاني نيجا، ترتيبات خروج البعثة، وتأمين مقرها بعد استلامه من قِبل اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.

وقال الوالي في تصريح اليوم الاثنين إن البعثة قامت بوضع خطة للتأمين، واستعانت ببعض القوات من داخل المنطقة من ولايات دارفور لمزيد من التأمين، مضيفًا: "اتفقنا على أن نقوم بالتأمين الخارجي، ونسخر قواتنا المشتركة الموجودة في الولاية لهذا العمل".

وأشاد الوالي بالتنسيق والتعاون الكبيرين مع البعثة في تأمين بعض المعسكرات خاصة معسكر "كلمة"، منوهًا بأن البعثة أبلغت المسئولين بكل المعلومات والجدول الزمني للخروج، وتعمل معهم في تنسيق تام وكامل حتى يؤمن هذا المعسكر الكبير الذي يعد بمثابة قاعدة كبيرة جدا لكل ولايات دارفور، حيث تنطلق كل الأعمال منه.

من جانبه، قال رئيس بعثة (يوناميد) لقطاع جنوب دارفور إن أعضاء البعثة اجتمعوا مع والي جنوب دارفور، وناقشوا قضية خروج البعثة في المدى القريب، ومن ثم تسليم المعسكر في نيالا للاستخدام المدني فيما بعد.