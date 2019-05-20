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الإثنين 20/مايو/2019 - 11:47 م

مسلسل "الزوجة 18" تفاصيل الحلقة 16

مسلسل الزوجة 18 تفاصيل
dostor.org/2637761

يستكمل مسلسل "الزوجة 18" تفاصيل جديدة في الحلقة 16 من العمل حيث يجسد الفنان حسن الرداد، دور رجل أعمال شاب يعمل في مجال تصميم الأزياء، ويسمح له مجال عمله بتكوين علاقات نسائية متعددة، ليقع في مشكلات نتيجة قيامه بالجمع بين أربع زوجات في وقت واحد من دون علمهنّ، لتتولّد لديه الرغبة في تغيير زيجاته بشكل مستمر طمعا في الزواج مجددا.

مسلسل "الزوجة 18" تفاصيل الحلقة 16، "الزوجة 18"، مسلسل كوميدي يشارك الرداد في بطولته، كلا من سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، إيناس كامل، والمسلسل من تأليف الثلاثي محمد أبوالسعد وخالد أبوبكر ووليد أبوالمجد، وإخراج مصطفى فكري.

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