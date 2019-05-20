مسلسل "كلبش 3" تفاصيل الحلقة 15

يترقب عشاق الدراما المصرية مسلسل كلبش 3 الحلقة 15 الخامسة عشرة مساء اليوم والذي يذاع على شاشة قنوات MBC، كما سيتم عرض الحلقة ١٥ من كلبش ٣ عبر قناة “إم بي سي 4”، وهو ما يترقبه عشاق الدراما المتحمسين لهذا العمل الدرامي الذي حاز على نجاح ونسبة مشاهدة كبيرة في موسميه الإثنين الماضيين.

يشهد الجزء الثالث من “كلبش” قرارًا مصيريًا من سليم الأنصاري الذي يقرر الاستقالة من وزارة الداخلية لإنشاء شركة أمن وحراسات خاصة به، وذلك بعد تعرضه لضغوطات من هشام سليم وهو أحد أعداءه خلال حلقات المسلسل.

وتتسارع الأحداث في الحلقة 15 من كلبش الجزء الثالث، وتشهد خلافات بين سليم الأنصاري وشريكه بالشركة في أجواء من الغموض والإثارة خصوصًا مع محاولات توريط الأول في أعمال تجسس، إلى جانب محاولات أعداءه للضغط عليه عن طريق ابنه الوحيد.

الموسم 3 من كلبش انضم إليه كوكبة جديدة من نجوم العمل الدرامي وبينهم احمد عبد العزيز وهشام سليم ويسرا اللوزي وهيدى كرم، ويشارك أيضًا في بطولة العمل الفنانون هالة فاخر واحمد العوضي ومحمد على رزق والعمل من تأليف لباهر دويدار وإخراج لبيتر ميمي.