مسلسل "السهام المارقة" الحلقة 15

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل السهام المارقة أحداثا كثيرة ومشوقة، حيث حاول "حذيفة" والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل التقرب بشكل أقرب من "أم أبي" والتي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد.

يضطر "طلحة" والذي يجسد دوره الفنان وليد فواز إلى طلاق كل زوجاته، بعد إصابته في أحد التفجيرات، ونتج عنها بتر قدميه، وأصبح معاقا.

يواصل "حذيفة" التحضير للفيلم الذي أمره قيادات الجماعة المتطرفة بعمله وإخراجه من أجل أرض الخلافة، والتحدث عنها.

ترقي الجماعة المتطرفة "عمار" والذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، وتجعله القائد العسكري للمقاتلين، وذلك بعد نجاحه في القبض على عناصر المقاومة.

يُفاجأ "حذيفة" بأن زوجته وابنته أصبحوا سبايا في قبضة الجماعة، ويحاول جاهدا شرائهما، قبل أن يكونوا عبيدا لأي شخص آخر.