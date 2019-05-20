مسلسل "زي الشمس" احداث الحلقة 15

تفاصيل الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل "زي الشمس" الذي تلعب بطولته الفنانة دينا الشربيني، العديد من الأحداث المثيرة، ويعرض على قناة إم بي سي مصر.

تشعر "نور" دينا الشربيني أن ابنة اختها "كارما" متغيرة في معاملتها معها، وسألتها عن السبب لكنها لم تجيب، لكن مع الإلحاح أخبرتها "نور" أنهما كانا مخطوبين وتركا بعضهما وتزوج من "فريدة" وهي تركت البلد وسافرت.

ونصح "مصطفى"، "نور" أن تترك نفسها لمشاعرها بعد أن أخبرته أن والدتها -سوسن بدر- تقول أنها تحبها لكنها لا تشعر بذلك في تصرفتها، فلفت نظرها أنها السبب في ذلك وأنها تضع حواجز بينها وبين الناس التي تحبها، وقال لها: "سيبي نفسك يمكن توصلي لنتيجة أحسن".

وأتصل "حسن" بـ"نور" وطلب منها مقابلته في المطعم، وهناك أخبرها أنهم فرغوا كاميرات المحل الذي يعمل به "سيف"، وأنه اختفى عن الكاميرات ولم يظهر في أي منهم حوالي ساعة وهو الوقت التي ارتكبت به جريمة قتل "فريدة"، لكن التحريات حتى الآن لم تثبت أنه ترك العمل في هذا الوقت.

وقررت "نور" مقابلة "سيف" -أحمد مالك- بعد أن ألح في مقابلته له، إلا أنه رفض الحديث في وجود "حسن" و"مصطفى"، ووافقوا على طلبه وقام الضابط بوضع الكلبشات له.

وقال لها "سيف" أنه يحب "فريدة" أكثر من أي حاجة في الدنيا، وأن الجميع مستغرب من وضع صورها في حجرته، لكنه كان يرسمها لأنها كان يفتقدها طوال الوقت، وأنه لا يستطيع أن يأذيها ولم يقتلها، ولم يقم أحد بقتلها وأنها مازالت على قيد الحياة.

مسلسل "زي الشمس" يعرض خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساءً و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.

ويشارك دينا لشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داود، وأحمد السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزي