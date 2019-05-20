مسلسل "حدوتة مرة" احداث الحلقة 16

مسلسل "حدوتة مرة " أحداث الحلقة 16 تدور أحداث المسلسل حول امرأة تُدعى مرة تعيش ماسأة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، حيث يدور أحداثه حول مأسآة عائلية تعيش فيها فتاة تواجها العديد من المشاكل في الحياة الأسرية.



"حدوتة مُرّة"، مسلسل درامي من بطولة غادة عبد الرازق، يروي قصة مُرّة، زوجة فلاح تتمتع بجمال باهر وطموح لا حدود له، تجد نفسها مضطرة إلى بيع أطفالها مقابل المال إلى رجل ثريّ غامض. وتتتابع أحداث القصة عبر السنين مارّة بمدن مختلفة حيث تسعى مُرّة خلف أطفالها في محاولات للعثور عليهم.





