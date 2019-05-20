مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 15

يترقب عشاق دراما ومسلسلات شهر رمضان 2019 انطلاق أحداث الحلقة 15الرابعة عشرة من مسلسل زلزال الذي يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان، ومن المقرر إذاعة الحلقة 15 من زلزال عبر شاشة قناة DMC وMBC، ويذكر أنه الحلقة الماضية ظهر فيها محمد رمضان بداخل الجامعة وشرح بعض المحاضرات لزملائه في الكلية، وفي ذلك الوقت علم الدكتور بالجامعة والذي يجسد شخصيته كريم أسامة، بأن طلب منه وضع أسمه في مذكرات “زلزال”، مقابل نحو 1200 جنيه مصري.

بدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل "زلزال"، حين قامت صافية بتجهيز غرفة زلزال الجديدة التى تم استئجارها كى يعيش فيها.

تبدو خلاله صافية مفعمة بالنشاط والحيوية، ويدور بينها وبين وأمها وديدة نقاش، تؤكد فيه أن زلزال هو حبيبها الذى أتاها بالرمان، وأنه هو الرجل الذى أوصاه والدها محرم عليهما، فترد وديدة بأنها لن تصدق أنه حبيبها

إلا عندما يأتيها كى يطلبها للزواج، لتؤكد صافية أن ذلك ليس ببعيد وسيحدث.

عم غبريال التقى بلطفى وطلب منه فض الشراكة التى تجمعهما بالمقهى، وأخرج مبلغا من المال له حتى يأخذه فى سبيل التنازل عن نصيبه، ويخبره بأن هذا المبلغ دبره شريكه الجديد الأستاذ زهدى، وعندما حاول لطفى

رفض هذا العرض، تم الضغط عليه بأنه لن يتحصل على مليم واحد من المقهى، وأنه عليه أن يتنازل عن نصيبه وأن يأخذ ثمنه ويغادر، وبالفعل يرضخ لطفى لمطلب غبريال وزهدى ويوقع على عقد البيع ويأخذ النقود ويغادر المقهى.

جلس زلزال يتناول الطعام مع وديدة ومع صافية، فتطلبان منه أن يعمل معهما على عربة الفول، لكنه رفض، وقال لهما إنه يعلم ما تحققه العربة من مكسب لا يصح له أن يشاركهما فيه، فلقد عمل فى مهن كثيرة ويدرى ذلك من خلال خبرته فى تلك المهن، لكنه يطمئنهما بأنه سيتولى مساعدتهما فى فرش العربة فى بداية النهار وجمعها فى آخر النهار، وهو أقل ما يمكن أن يقدمه من أجلهما ومن أجل عم محرم رحمه الله.

الدكتور عبد الحليم أبلغ خليل بيه بأن أمل نجحت فى كليتها بتقدير جيد جدا، فيتهلل وجه خليل بيه ويهنئ ابنته أمل التى احتضنتها والدتها فرحا، ثم طلب عبد الحليم من خليل أن يحددوا موعدا للزفاف، وهنا ارتبكت أمل،

وحاولت التعلل بأنها تحتاج إلى سنة أخرى قبل الفرح، لكن خليل رفض وقال إن عليها أن تنزل مع أمها لشراء ما ينقصها، ثم أخبر عبد الحليم بأن زفافهما الأسبوع المقبل، ويشير إليه بأن يتوجه إلى عروسه، فيفعل ذلك

ويبارك لها بعد أن أمسك بيديها، غير أنها بدت غاضبة وغير مستريحة لما يحدث.

وفَّى زلزال بوعده، وقام باستقبال بائع الخضروات الذى يأتى إلى عربة الفول، وحينما حاولت صافية مساعدته فى حمل الأقفاص رفض ذلك، وأمرها بأن تعود إلى مكانها وسيتولى هو تنزيل الأقفاص، وبينما يقوم هو بذلك،

جاءه أسامة وحسيب، وهما فى طريقهما إلى الجامعة للاطلاع على نتيجة السنة الدراسية التى حرم منها، فيطلب من أسامة أن يبلغ سلامة لشباب السرايا الصفراء، ذلك اللقب الذى يطلقونه على مسكنهم الذى كانوا يعيشون فيه عند أم سمير.

زملاء زلزال جميعهم نجحوا، وبينما هم يقفون فى الجامعة يتبادلون أطراف الحديث، ويطلبون من بعضهم البعض أن يتجمعوا ولا يتفرقوا من بعد انتهاء الدراسة، إذ جاءتهم أمل، فذهب إليها أسامة وحسيب، فسألتهما عن نتيجتهم فأخبراها بأنهما نجحا، كما أخبرتهم هى الأخرى بنجاحها، وما إن همت بسؤال أسامة عن زلزال حتى سمعت صوت عبد الحليم ينادى عليها، وحينما سألها عن سبب تواجدها فى الكلية أخبرته بأنها جاءت تطمئن على نتيجة زملائها، كما أخبرته بأن أسامة وحسيب من أهل بلدتها، فطلب منها ألا تقف معهم مرة أخرى لأنه يغار عليها، وطلب منها أن ترافقه كى يوصلها لكنها رفضت وانصرفت للعودة مع عبد البصير، خادم والدها الذى جاء يوصلها بالسيارة إلى الجامعة.

جلس زلزال فى غرفته يبكى على ضياع سنة من دراسته، وفجأة يطرق الباب، فتح الباب فوجد صافية وقد جاءته بطعام الإفطار، وحينما سألته عن سبب حزنه أخبرها بأنه حزن لضياع سنة من عمره، فبين فترة وأخرى يأتيه زلزال يأخذ منه شيئا، الزلزال الأأول اختار منزلهم وأخذ والده ووالدته وأخيه وجدته، ثم الزلزال الثانى أخذ منه أغلى من أحب فى حياته وعم غبريال والعياط كلها وسنة من عمره ضاعت عليه فى الدراسة، وها هو ينتظر الزلزال الثالث لكنه حينما يأتى لن يجد ما يأخذه، فتحاول صافية أن تخفف عنه وبالفعل يشكرها زلزال على ما تقدمه له وعلى إعانتها له على مشاق الحياة.

توجهت أمل إلى الأستاذ زهدى الذى طلب منها أن تنسى زلزال، فكما كان هو شاهدا على حبهما ويقف فى ظهرها، فهو الآن أفاق مما كان فيه، فلقد رحل كيوبيد عن الدنيا ولم يعد هناك حب فى هذا الزمن، وأصبح المال هو المسيطر، عندها بكت أمل وقالت إنها لن تستطيع أن تنسى زلزال، فربط الأستاذ زهدى على قلبها وأخبرها بأنها بذلك تحكم على محمد زلزال بالضياع فوالدها لن يتركه، وشدد عليها بضرورة أن تنسى زلزال ووعدها بأن يدعو لها بأن تنساه.

وبينما كان زلزال يجلس فى غرفته، جاءه أسامة، وأخبره بأنه عثر له على عمل وهو جرسون بأحد الفنادق، يم يعطيه العنوان وينصرف، وعندما هم زلزال بتغيير ملابسه نظر من النافذة التى تطل على شقة صافية فوجدها

تجلس وتقول له "ربنا فرجها عليك؟"، فيندهش ويتساءل: "عرفتى منين؟"، فترد: "لسة بتسأل؟"، ليتذكر هو دعوتها له ويتنهد ويتهلل وجهه فرحا.

أرسل خليل بيه فى طلب أسامة، وبالفعل حضر أسامة فوجده يطلبه من أجل إقامة فرح أمل، وطلب منه ألا تزيد الأاسعار، لكن أسامة حاول إقناعه بأن الأسعار لا بد وأن تزيد، فوافق خليل بيه على زيادتها 10%، وأعطاه مقدما للبدء فى إتمام ما يلزم.

عمل زلزال فى الوظيفة التى أحضرها اسامة، وفى الفندق، وأثناء إعداد أحد المؤتمرات، فوجئ بزملائه فى الجامعة، الذين أخبروه بأنهم تم تعيينهم فى الشركة المنظمة للمؤتمر، وسألوه عن سبب عدم دخوله الامتحان

معهم، فرد بأن لديه ظروف وسيتم التعويض فيما بعد، ثم ينصرف والحزن يعتصر قلبه.

اعترض المحامى سعيد فريد على ما قرره خليل بيه بشأن إقامة زفاف أمل وعبد الحليم فى السرايا، ونجح فى إقناعه بأن يقام الزفاف فى حد فنادق القاهرة، حتى يليق الحفل بمن سيتم دعوتهم إليه من وزراء وفنانين ورجال أعمال.

عاد زلزال من عمله، فوجد صافية فى انتظاره لم تنم حتى تطمئن عليه، وعندما دخل إلى غرفته جاءته بطعام العشاء، ثم ذهبت تجلس فى نافذتها التى تطل عليه، وبينما كان زلزال يتناول الطعام جمعتهما نظرات وكلمات رقيقة، ورفضت صافية أن تغلق نافذتها وتنام.