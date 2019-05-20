مسلسل "قابيل" احداث الحلقة 17

مسلسل بطولة الفنان محمد ممدوح وأمينة خليل الحلقة 17 مسلسل قابيل الحلقة السابعة عشر المسلسل الدراما المصريه تدور الأحداث في إطار التشويق والإثارة حيث يتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث في جريمة قتل فتاة، والتي يرى شبحها كثيرًا، حيث يحاول الوصول لمكان الجثة وأيضًا تحديد هوية القاتل.

تصاعدت أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل " قابيل " والتي شهدت انتقام الفنان آدم محمد فراج من زوجته التي خانته، وحاول آدم بمساعدة سما أن ينتقم من عدد من المقربين علي رأسهم زوجته وصديقة، كما شهدت أحداث الحلقة الـ17 من المسلسل الكثير من المفاجئات ومن بينها أن اعتقاد آدم ان سما فارقت الحياة.



قام آدم في احداث الحلقة الـ 17 من المسلسل بوضعها في بانيو مياه حتي تخنق وتموت غرقًا بمساعدة سما التي تجسد دورها الفنانة أمينة خليل، وفي نفس الوقت خلال احداث الحلقة الـ 17 من المسلسل، أرسل آدم رسالة الي الضابط طارق تحمل نص " آدم عندي في البيت"، وبمجرد أن وصل الضابط طارق الي البيت وجدها فارقت الحياة.

خلال أحداث الحلقة الـ 17 من المسلسل تعرف حارس العقار الذي حدثت فيه الجريمة علي شخصية الضابط طارق، بعدما داهمت قوات الشرطة المنزل ووجدت الجثة ملقاه في البانيو، بينما يرتب آدم للهروب خارج البلد بمساعدة أحد أصدقائه.

قام آدم بقتل صديقه خلال أحداث الحلقة الـ 17 من المسلسل لأنه يشك طول الوقت في ولائه إليه وخاصة أنه طلب منه اكثر من مرة أن يحضر له جوازات سفر مضروبة حتي يسافر خارج مصر ويفر من القضايا التي تلاحقه ولكنه اعترف له أثناء مفارقته الحياة بعدما اعطي له حقنة فارق علي إثرها الحياة، في نفس التوقيت اعتقد آدم أن سما فارقت الحياة وأخذها لدفنها ولكنها فاقت في اللحظة الأخيرة.