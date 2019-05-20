مصر تؤكد وحدة وسلامة الأراضي الصومالية

استقبل السفير أبو بكر حفنى محمود مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، اليوم، عبد القادر شيخ إبراهيم وزير الدولة الصومالي لشؤون رئاسة الجمهورية؛ بحضور السفير الصومالي بالقاهرة ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون القرن الأفريقى، حيث تم التأكيد على الموقف المصري الثابت حول وحدة وسلامة واستقرار الأراضى الصومالية ومواصلة تعزيز العلاقات التاريخية بين البلديّن فى شتى المجالات خلال الفترة القادمة.



كما تم استعراض نتائج الزيارات المتعددة التى قامت بها وفود رسمية مصرية إلى مقديشيو وسبل البناء عليها خلال الفترة المقبلة.



وأكد الوزير الصومالى تقدير الصومال والشعب الصومالي للعلاقات المتميزة التى تربط الشعبيّن الشقيقيّن وتطلُّع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع مصر خلال الفترة القادمة.