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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 03:04 م

دراسة جديدة تكشف احتمالية وجود حياة على سطح المريخ

دراسة جديدة تكشف
أ ش أ
dostor.org/2576521

كشف بحث جديد النقاب عن احتمالية وجود حياة على كوكب المريخ، بسبب تواجد غاز الميثان اللازم لنشأة الحياة على سطح الكوكب.

وأكد الباحثون- في ورقة علمية مستقلة نُشرت في دورية "نيتشر جيوسينس" الدولية، حسبما أوردت صحيفة الإندبندنت البريطانية، في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- وجود غاز الميثان على الكوكب، في إشارة محتملة لوجود حياة على كوكب المريخ.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الغاز قد تم رصده للمرة الأولى على سطح المريخ منذ أكثر من عقد مضى، غير أن نقاشا قد أثير بشأن ما إذا كان استنتاج وجود حياة على سطح الكوكب الأحمر صحيحا، كما أُثير النقاش حول مكان انبعاث هذا الغاز في حال كان هذا الاستنتاج صحيحا.

كما لفتت الصحيفة البريطانية إلى أن غاز الميثان يعد علامة رئيسية على وجود الحياة على كوكب الأرض، حيث يتم انبعاثه من الكائنات الحية، مضيفة أنه حتى في حال انبعاث الغاز من مصدر آخر على سطح المريخ عبر عمليات كيميائية وفيزيائية أخرى فلا يزال من المرجح أن يكون اكتشاف الميثان علامة على أن سطح الكوكب الأحمر بات أكثر نشاطا مما كان يعُتقد في السابق.

يذكر أن مركبة الفضاء (كيوريوسيتي روفر) الأمريكية، سبق أن رصدت في يونيو من عام 2013 غاز الميثان على سطح المريخ بالقرب من منطقة فوهة جبل على سطح الكوكب، ويؤكد علماء الآن أن ثمة مركبة فضائية أخرى تدعى "مارس إكسبريس" قامت برصد الميثان في المنطقة ذاتها.

وفي حال انبعاث غاز الميثان من كائنات دقيقة، فإن العلماء سيتمكنون من تتبع مصدر انبعاث الغاز في محاولة لاستكشاف ما إذا كانت هناك حياة تختبئ تحت سطح المريخ من عدمه.

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