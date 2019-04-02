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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 03:03 م

الخلافات تتعمق في صفوف حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا

الخلافات تتعمق في
dostor.org/2576520

أخذت الخلافات في صفوف حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي منحى جديدا، بعدما اتهم نائب معارض بشدة للاتحاد الأوروبي وزيرا بارزا بتقديم دعم سري لحملة لتعطيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وزعم النائب مارك فرانسوا، الذي يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، أن وزير الخزانة فيليب هاموند يدعم "محاولة انقلاب" ضد الشعب الذي صوت لصالح الخروج من التكتل الأوروبي في استفتاء عام 2016.

وانتقد بعض نواب الحزب تصريح فرانسوا، إلا أن عضوا آخرا، مؤيدا للخروج، كتب، على موقع تويتر، رسالة قوية مماثلة للسياسيين الذين يحاولون تعطيل خروج بريطانيا من الاتحاد أو إيجاد خيارات أخف.

وكتب هنري سميث:"يكفي هذا الهراء، الشعب البريطاني صوت بأكبر أغلبية في استفتاء في تاريخ المملكة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي... فقط افعلوا هذا وانتقلوا إلى مستقبل أفضل".

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