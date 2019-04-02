خالد أبو الدهب ينتهي من سيناريو فيلم "رحلة العائلة المقدسة"

انتهى الكاتب والسيناريست خالد أبو الدهب، من كتابة سيناريو فيلمه الجديد "رحلة العائلة المقدسة"، المقرر بدء تصويره قريبا.



وقال أبو الدهب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه جار حاليا ترشيح فريق العمل من الفنانين ومساعدي الإخراج والفنيين، مضيفا أن الفيلم يروي مسار رحلة العائلة المقدسة داخل مصر، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم السينما الفرنسية والإيطالية، إلى جانب عدد من الفنانين المصريين والعرب.



وحول الشركة المنتجة للفيلم، أوضح "أبو الدهب" أنه تلقى عدة عروض من شركات إنتاج كبرى، وسيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة هذا الأمر، مؤكدا أن الاختيار سيقع على الشركة الأكثر استعدادا وجدية لخروج الفيلم بالشكل الذي يليق بالموضوع وبالأحداث التاريخية الثرية التي يتناولها العمل.