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فن
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 03:02 م

مروان حامد ينتهي من عمليات مونتاج فيلم "الفيل الأزرق 2"

مروان حامد ينتهي
أ ش أ
dostor.org/2576518

انتهى المخرج مروان حامد، اليوم الثلاثاء، من عمليات مونتاج فيلمه الجديد "الفيل الأزرق 2"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم الصيف المقبل.

وقال حامد- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه انتهى من عمليات المونتاج والمكساج، مضيفا أنه يواصل حاليا وضع اللمسات الأخيرة لخروج العمل في شكله النهائي، استعدادا لطرح البوسترات الدعائية وبرومو الفيلم.

"الفيل الأزرق 2" يجمع عددا كبيرا من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية أسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم، كما يعد الفيلم استثمارا لنجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات كبيرة وقت طرحه في دور العرض السينمائي.

ويعد "الفيل الأزرق 2" رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام "الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس"، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، ويظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة في الفيلم.

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