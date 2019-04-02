شاهد.. أنوشكا كارما تشعل التواصل الاجتماعي

نشرت الفنانة الهندية انوشكا شارما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، صورًا جديدة لها مرتدية فستان أسود.



وقد أثنى متابعيها على الصورة وعلى تألقها باللون الأسود، بالاضافة إلى تعليقات عدد من النجوم ومن بينها الفنانة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، حيث علقت بملصقات من الحب والمرحة على الصور.



يشار الي أن أخر أعمال انوشكا شارما هو فيلم زيرو، مع الفنان الهندي شاروخان، والفنانة كاترينا كيف، والمخرج اناند لي راي، وهو الفيلم الذي لم يحالفه الحظ بالسينمات الهندية.