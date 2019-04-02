بلاغ ضد الفنانة هالة صدقي

قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغًا إلى المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، يشكو الفنانة هالة صدقي بعد ظهور فيديو لها وهي تسب العاملين معها وهم يمثلون السواد الأعظم من شعب مصر بأنهم رعاع وحثالة المجتمع.



واختتم محفوظ، بلاغه الذي حمل رقم ٤٩٥٤ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقها بعد إحاله الفيديو لخبير أصوات للتأكد من كون الصوت يخص المشكو في حقها من عدمه وإذا ثبت ذلك فسرعة التحقيق معها طبقا لنصوص المواد سالفة البيان.



يذكر أن الفنانة هالة صدقي، نشرت فيديو من كواليس مسلسل تقوم به دون صوت، لكن فوجئت بنزول صوت معه يسيء للفن والفنانين، وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج شهير، أنه تم التوصل للشخص الذي وضع صوتي على الفيديو للإساءة للفنانين، وهناك من يتعمد إهانة الفنانين، وتابعت: "دائمًا أقول إن الوسط الفني أهلي وعائلتي، وأنا منهم، فكيف أقوم بالإساءة إليهم والتطاول عليهم"، مضيفة: "تم تركيب الصوت على الفيديو وليس منطقيًا أن أشتم الوسط الفني، وقدمت شكوى لمباحث الإنترنت وخلال ساعات سنصل من قام بالفعل".