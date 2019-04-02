رصد فيروس حمى الخنازير الأفريقية لأول مرة في اليابان

رصد وزارة الزراعة اليابانية فيروس حمى الخنازير الأفريقية شديد العدوى لأول مرة في البلاد بمطار تشوبو الدولي بوسط اليابان.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه) اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على الفيروس في نقانق للحم الخنزير تم جلبها من الصين من قبل شخصين، فيما تمكن مسؤولو الحجر الصحي من منع دخولها، وأعلنت وزارة الزراعة عزمها تشديد الإجراءات الوقائية.



يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أي إصابة بين البشر حتى الآن، وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في أغسطس 2018 في مقاطعة "لياونينج" شمال شرقي البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفشي لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.