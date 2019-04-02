غدا.. "آليات التعاون لكيانات المجتمع المدني المسرحية" بالأعلى للثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصرى، مائدة مستديرة بعنوان "آليات التعاون والدعم والشراكة لكيانات المجتمع المدني المسرحية"، وتنظمها لجنة المسرح، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا المصرية.



وتقام المائدة على جلستين؛ الأولى تحت عنوان "وحدة دعم المسرح المستقل نموذج تطبيقي"، وتبدأ بعرض تقديمي يتناول علاقات الدعم والشراكة المقترحة بين الدولة وكيانات المسرح المدنية المقترحة ونموذج وحدة دعم المسرح المستقل، ويرأس الجلسة الدكتور محمود نسيم، وتتناول الجلسة 3 محاور هي: علاقة كيانات المجتمع المدني المسرحية بالدولة، ونموذج تطبيقي "وحدة دعم" ودورها في تنمية المسرح كصناعة ثقافية، وخطة عمل مقترحة لتفعيل دور وزارة الثقافة كداعم للفنون.



ويتحدث في الجلسة كل من: عمرو قبيل من مؤسسة فنانين مصريين، وعزة الحسيني من مؤسسة شباب الفنانين، وطارق الدويري فرقة المختبر، ومحمد عبد الخالق فرقة أتلية المسرح، وكل من محمد جبر، ومحمود جمال فرقة 1980، وكل من عبير علي، ورشا عبد المنعم من وحدة دعم المسرح المستقل.



ثم تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا، وترأس الجلسة مايسة زكي، وتتناول 3 محاور هي: التعريف بوحدة دعم كآلية تنسيق إدارة، مناقشة أشكال وآليات التعاون المقترحة، الصبغ الإدارية والقانونية المناسبة كأطر للشراكة الدعم.



ويتحدث في الجلسة كل من حسن الجريتلي مؤسسة الورشة، عمر المعتز مؤسسة أوزوريس، محمد الغاوي مؤسسة مهرجان حكاوي، ريم حجاب مؤسسة كيان ملح، سحر الموجي فرقة البط الأسود، أحمد العطار فرقة المعبد، داليا بسيوني فرقة سبيل للفنون، بينما يشارك في الجلسة كل من وسام رجب مؤسسة ساويرس الاجتماعية، رانيا حمود مؤسسة منصور للتنمية، كاثي كوستين المركز الثقافي البريطاني، منى شاهين مركز التحرير لاونج جوته، داليا داود المركز الثقافي الهولندي، داليا سليمان المركز الثقافي السويسري، شريف جاد المركز الثقافي الروسي، وهشام جبر مركز التحرير الثقافي، وجون راغب المركز الثقافي الأمريكى.