مجلة أمريكية: ترامب يدمر جهود إدارته لعقد "صفقة القرن"

أكدت مجلة "فورتين" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع نفسه في مأزق فيما يتعلق بصفقة القرن بعد قراره الأخير بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية.



وتابعت أن ترامب كان يناضل من أجل حشد دعم الزعماء العرب لخطة السلام في منطقة الشرق الأوسط التي طال انتظارها، إلا أن قراره الأخير قد يدمر كل هذه الجهود.



وأضافت أن ترامب يدمر الآن جهود صهره جاريد كوشنر ومبعوثه للشرق الأوسط جيسون جرينبلات من أجل إبرام صفقة القرن، بقرارته أحادية الجانب.



وأوضحت أن كوشنر وجرينبلات قاموا برحلات مكوكية مكثفة لدول منطقة الشرق الأوسط على رأسها المملكة العربية السعودية ومصر والأردن من أجل إقناع القادة العرب المهتمين بالشأن الفلسطيني بالصفقة.



وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض بشكل كامل التعامل مع الإدارة الأمريكية بعد قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، ولكن كانت إدارة ترامب تعلق آمال كبيرة على الحلفاء العرب للضغط على السلطة الفلسطينية.