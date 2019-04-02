عدسات الباباراتزي تلتقط صورًا لعرفان خان بمطار مومباي

التقط عدسات الباباراتزي العديد من الصور للفنان الهندي والعالمي عرفان خان، في مطار مومباي، بعدما كان في الخارج لتلقي العلاج، وبدا بصحة جيدة، ورفع قناعًا كان يرتديه لتغطية وجهة في الأماكن العامة.



كان عرفان يخضع للعلاج الطبي للورم في الغدد الصم العصبية في لندن وعاد إلى الهند، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في فيلمه الهندي الجديد Hindi Medium 2، لكن لم يرد أي تأكيد رسمي حتى الآن عندما يبدأ الفيلم في التصوير.



ومن المتوقع أن يكون هندي ميديوم 2 أول فيلم له بعد عودته، يقال إن كارينا كابور ستلعب دور البطولة الانثوية في الفيلم، والذي يقال إنه سيتم تصويره في لندن.