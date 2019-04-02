ضبط "ابن الغول" بحوزته بندقية وذخيرة في الفيوم

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة سنورس بالفيوم القبض على عاطل بحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات لذات العيار.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث سنورس من ضبط "محمود صلاح محمد قطب" 36 سنة عاطل وشهرته "ابن الغول" مقيم في قرية مطرطاس بدائرة المركز وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 ملي و5 طلقات لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهم وأمام العميد رجب غراب رئيس المباحث الجنائية اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس، فتحرر له المحضر رقم 1845 إداري سنورس لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.