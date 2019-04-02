حريق محدود بمستشفى جامعة قناة السويس

نشب حريق بقسم المخ والأعصاب بمستشفى جامعة قناة السويس، وقامت إدارة المستشفى بإخلاء جميع المرضى والمرافقين من موقع الحريق ومحاولات السيطرة عليه.



وانتقلت على الفور سيارات الدفاع المدني والمطافي للسيطرة على الحريق، لعدم امتداد النيران إلى باقي الأقسام، بينما تواجدت سيارات الإسعاف للتدخل أو نقل المرضى من موقع الحريق إلى المباني البعيدة عنه، أو إبعادهم لحين السيطرة على الموقف بالكامل، وقد تواجد عدد كبير من قيادات الجامعة والقيادات الشرطية وإدارة الدفاع المدني.



كان اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من مدير شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ حول حريق شب بمستشفى جامعة قناة السويس، ولم يسفر عن وجود أي إصابات بقسم المخ والأعصاب.



وعلى الفور توجهت سيارات المطافي وإدارة الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتبين اشتعال غرفة لقسم المخ والأعصاب نتج عنها أدخنة كثيفة، فتم إخلاء القسم بالكامل للتعامل مع الحريق، وتمت السيطرة عليه، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة.