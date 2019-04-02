"الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" بالسلاسل التجارية

واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية برعاية رئيس الجمهورية، وذلك من خلال طرحها في 626 فرعًا لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على امتداد ربوع الجمهورية وهي "كارفور– كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – إسبنس – الفرجانى – المحلاوى – هايبر – أوسكار" على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابيًا على جموع المستهلكين.