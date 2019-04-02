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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 02:43 م

"الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" بالسلاسل التجارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدي
dostor.org/2576490

واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية برعاية رئيس الجمهورية، وذلك من خلال طرحها في 626 فرعًا لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على امتداد ربوع الجمهورية وهي "كارفور– كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – إسبنس – الفرجانى – المحلاوى – هايبر – أوسكار" على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابيًا على جموع المستهلكين.

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