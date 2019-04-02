القاهرة : الثلاثاء 02 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:46 ص

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
06:56 ص

إسرائيل تسجن 9 جنود رفضوا المشاركة فى عملية بغزة
02:17 ص

الرئيس الفنزويلى يعين وزيرًا جديدًا للكهرباء
10:23 م

مطالب بإلزام القطاع الخاص بـ«الأدنى للأجور»
10:22 م

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

مباراة ليفربول وتوتنهام

01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

مباراة الأهلي والزمالك

10:13 م

مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
الثقافة
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 02:43 م

‏أولى فعاليات مبادرة "مدرستى" بفرع ثقافة الفيوم

‏أولى فعاليات مبادرة
جمال عاشور
dostor.org/2576489

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة بفرع الفيوم، حيث أقامت مكتبة الفيوم العامة أولى فعاليات مبادرة ''مدرستي'' بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بمدرسة عبد الله عليوة المجتمعية- إحدى مدارس الفصل الواحد التابعة لمركز سنورس- تضمنت محاضرة بعنوان '' الزواج المبكر" أدارتها د. كريمة منصور مسئول الإعلام بمديرية الصحة، ناقشت خلالها تعريف الزواج المبكر وأضراره الصحية والنفسية والاجتماعية، وآثاره على النمو الجسدي، العاطفي والمعرفي للزوجة.

وعقدت المكتبة بمدرسة الشيخ حسن الإعدادية بنين محاضرة عمل بعنوان ''كن إيجابي'' للمدرب أحمد رمضان، ناقش قيمة المسئولية، تعريفها وعلاقتها بمفهوم الإيجابية وهي فعل ما ينبغي فعله وتعريف السلبية بأنها عدم اتخاذ موقف وإبداء رد فعل، وحث الطلاب على التغيير الإيجابي للأفضل من خلال ورشة بعنوان ''ماذا لو.. ؟"، حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل، وذلك حول بعض المواقف داخل وخارج المدرسة وكيفية التعامل بإيجابية مع كل موقف.

بينما أقيمت ورشة بعنوان ''التعاون والاتحاد" للمدرب إبراهيم محمد، ناقش خلالها تعريف التعاون بأنه مجموعة من الأفراد تجتمع لحل مشكلة معينة أو تحقيق منفعة إيجابية مشتركة والتوضيح من خلال مسابقات بين الطلاب، وتناول أهداف الاتحاد وأهميته، وأشكال التعاون والآثار المترتبة عليه في المجتمع، إلى جانب ورشة ''رسم حر'' مع الطلاب بهدف اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم في التعبير بالرسم.

بالإضافة إلى جلسة حوارية لمناقشة إحدى المشكلات المجتمعية بعنوان ''معا ضد العنف والتنمر'' تضمنت تعريف مفهوم العنف وأنواعه سواء جسدي أو لفظي ونفسي مع التوضيح بأمثلة ومواقف حياتية، وأشارت إلى مظاهر وأشكال العنف داخل المنزل والمدرسة وفي الشارع وكيفية مواجهة تلك الظاهرة السلبية، وأكدت أهمية الحوار مع الآخر والنقاش السلمي دون اللجوء للعنف.

واستضافت المكتبة تدريبا ميدانيا لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية (الفرقة الثانية) أدارته د. آية الرمادي، تضمن حلقة نقاشية حول مهارة تنظيم وإدارة المحاضرة وتنسيق محاور تقديمها، وتوضيح الفرق بينها وبين الندوة والمناظرة، وكذلك مهارات تقييم ورش العمل وتنظيمها.

اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أكثر من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 4 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 4 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 5 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 5 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

نيوزيلندا تعلن تفاصيل تعديل قانون الأسلحة بعد الهجوم الإرهابى

الأمم المتحدة: أكثر من 113 مليون شخص يعانون من الجوع بسبب الحروب

البورصة تعدل مادتين بقواعد عمل "صانع السوق"

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

ads
الأكثر قراءة

نقابة الموسيقيين تكشف حقيقة اعتزال شيرين عبدالوهاب

حريق محدود بمستشفى جامعة قناة السويس

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

ضبط "ابن الغول" بحوزته بندقية وذخيرة في الفيوم

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

موراي يعود لملعب التنس بعد جراحة في الفخذ

مدرب أرسنال يثني على أوزيل

جريشة حكما لمباراة الاتحاد والأهلي.. والبنا للإسماعيلي والمقاولون

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

نقابة الموسيقيين تكشف حقيقة اعتزال شيرين عبدالوهاب

حريق محدود بمستشفى جامعة قناة السويس

اعتبارًا من أول مايو.. الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا

ضبط "ابن الغول" بحوزته بندقية وذخيرة في الفيوم

الرئيس نيوز

لماذا يخشى "الإخوان" فوز المعارضة التركية بالمحليات؟

انتقادات واسعة للعقوبات في قانون "حماية البيانات"

الجزائر: تظاهرات طلابية حاشدة في انتظار استقالة بوتفليقة

تاريخ الصدام بين الجيش والرئاسة في الجزائر

تفاصيل استعدادت "الصحة" لإطلاق مبادرة السيسى لعلاج مليون إفريقى من فيروس سي

كشكول

"الجديد حول إصلاح تشوهات عظام الأطفال" مؤتمر دولي بأزهر أسيوط

تعرف على تفاصيل تحالف التميز البحثي الجامعي في مصر

تعرف على موعد اختبارات أعضاء الحاسب الآلي لكنترول الثانوية الأزهرية

"التعليم" تناقش المبادرة الوطنية "تمكين البنات" بالتعاون مع قومي الطفولة

"شبهات حول الإسلام والرد عليها" مؤتمر بدراسات بنين الشرقية.. الأحد

الأمصار

استقالة رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

بالحزن والأسي.. أهالي قلنديا الفلسطينية تشيع جثمان الشهيد محمد عدوان "فيديو وصور"

الأسهم السعودية تغلق فوق مستوى 8900 نقطة بتداولات 3.3 مليار ريال

في ذكرى الإسراء والمعراج.. مفتي لبنان يدعو للتضامن مع الفلسطينيين

بعد لقائه بالطيب.. جوتيريش يشيد بدور الأزهر في العلم والعبادة "صور"

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

دراسة جديدة تكشف احتمالية وجود حياة على سطح المريخ

رصد فيروس حمى الخنازير الأفريقية لأول مرة في اليابان

علماء صينيون يكتشفون إمكانية جديدة لعلاج التوحد

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

دراسة: السويد هي المكان الأفضل للأطفال المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎