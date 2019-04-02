احتفالية للأطفال ذوى القدرات الخاصة بفرع ثقافة الجيزة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة بفرع الجيزة، حيث نظّمت مكتبة إمبابة احتفالية للأطفال ذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع جمعية عودة الأمل.



تضمنت رسم أشكال متنوعة باستخدام الألوان الخشب والفلومستر، بجانب مسابقة في المعلومات العامة للأطفال وقدّمت مكتبة ساقية مكي من داخل مدرسة السادات الابتدائية ورشة فنون تشكيلية لتصميم أقنعة باستخدام الفوم جليتر للطلاب، إضافة إلى حتفالية بيوم اليتيم تضمنت ورشة فنون تشكيلية لتصميم أشكال متنوعة باستخدام الألوان الخشب ومسابقة في المعلومات العامة للأطفال.



ونظّمت مكتبة الكوم الأحمر ورشة فنون تشكيلية لتصميم أشكال متنوعة باستخدام الألوان الخشب للأطفال، وقدّمت مكتبة الشيخ زايد في حضانة المجمع الإسلامي ورشة حكي عن يوم اليتيم دارت حول من هو اليتيم وكيف أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف مدح النبي من يكفل اليتيم، لتربية الأطفال على حب إيثار الغير.



ونظّمت مكتبة بولاق الدكرور مسابقة في المعلومات الدينية للأطفال، ونظّمت مكتبة الطلبة والطالبات ورشة حكي عن تطوير الذات دارت حول تنمية مهارات التواصل مع الآخرين عن طريق الاستماع الجيد والحديث بوضوح والتساؤل الذكي والقراءة السريعة الواعية والكتابة الجيدة.