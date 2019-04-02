محافظ كفر الشيخ يتابع سير الخدمات بمركز ومدينة دسوق

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، سير الخدمات بمركز ومدينة دسوق، من خلال تقرير المتابعة الميدانية طبقًا لتكليفاته المستمرة.



وبالمرور على مركز ومدينة دسوق تبين تراكم القمامة بشكل كبير فى موقف سيارات الأجرة العمومى، وانتشار الهيش والبوص، ووجود آثار لمياه الصرف الصحى نتيجة لطفح الصرف الصحى الخاص بالحمامات بشكل مستمر، كما تلاحظ غلق الحمامات الخاصة بالرجال بأحدهما والآخر مغلق للسيدات، وتلاحظ عدم وجود أبواب لحمامات الرجال.



كما تلاحظ أيضًا تهالك بعض أعمدة الكهرباء بالموقف، ووجود تراكمات للقمامة بمناطق متفرقة بالمدينة، فضلًا عن بعض غرف الصرف الصحى الخاصة بعمارات مكة بدون أغطية، بالإضافة إلى وجود قمامة بين العمارات بنفس المنطقة، وذلك استجابةً لشكوى المواطن "س.ص" بخصوص عدم وجود أعمدة إنارة على طريق "كفر الجزاير ـ كفر الشراعنة" خلال اللقاء الجماهيرى بديوان عام المحافظة الذى عُقد يوم الثلاثاء الماضى.



وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بتلافى هذه الملاحظات، ومحاسبة المقصريين، وسرعة التواصل والاستجابة للمواطنين، كما كلف مدير عام المواقف، بتلافى الملاحظات الموجودة بمجمع مواقف دسوق فورًا.