نفوق ثلاثة رءوس ماشية في حريق هائل شب بحظيرة مواشي بالفيوم

نجح رجال الحماية المدنية بالفيوم في السيطرة على حريق هائل نشب بحظيرة مواشي بقرية ترسا، التابعة لمركز سنورس، بسبب حدوس ماس كهربائي.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العقيد محمود شعيب نائب مأمور مركز سنورس، يفيد بورود بلاغ عن نشوب حريق هائل بقرية ترسا.



وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي المباني والمنازال المجاورة.



وبالفحص، تبين نشوب الحريق بحظيرة مواشي على مساحة قيراط، مسقوفة بالخشب والجريد، ملك المواطن عبدالعظيم إبراهيم إسماعيل زيد، 45 سنة، فلاح، ومقيم بذات الناحية، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي بإحدى وصلات الكهرباء، ما أدى إلى تطاير الشرار واشتعال النيران بسقف الحظيرة، ونتج عن الحريق نفوق عدد 3 رءوس ماشية بقرى.



وباستدعاء مالك الحظيرة، أيد مضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحادث، الذي تحرر عنه المحضر رقم 1886 لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.