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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 02:39 م

نيوزويك: اكتشاف قويسنا الأثري يثير الجدل من جديد حول حضارة الفراعنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2576475

أكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن الاكتشاف الأثري الفرعووني الجديد، في مقبر قويسنا بالمنوفية أثار الجدل مرة أخرى حول غموض بعض المقابر الفرعونية.

وتابعت أن الكشف وفقًا لما صرحت عنه وزارة الآثار المصرية يكحتوي على مقبرة عمرها 5 آلاف عام، خصوصًا وأن المومياوات كانت في حالة غريبة حيث وضعت فوق بعضها البعض، وكانت المومياوات في حالة سيئة للغاية.

وأضافت أن المنطقة عثر فيها أيضًا على قطع أثرية من العصر البطلمي أي أن هذه المنطقة جمعت بين العصور الأولى والعصور الأخيرة من الحضارة المصرية.

وأشارت إلى أن سلسلة الاكتشافات الأثرية الجديدة قد أثارت الجدل حول غموض الحضارة الفرعونية ونسفت نظريات استمرات لمئات الأعوام حول هذه الحضارة العظيمة.

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