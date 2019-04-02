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اقتصاد
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 02:38 م

البورصة تواصل الصعود.. وتربح 8.3 مليار جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2576473

واصلت مؤشرات البورصة، ارتفاعها لدى إغلاق معاملات، اليوم الثلاثاء، بدعم من عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات المالية المصرية على أسهم كبرى منتقاة.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 8.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 829.7 مليار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة كبيرة بلغت 1.42%، بما يعادل 212.32 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 15166.4 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 33. 0%، بما يعادل 2.24 نقطة، ليسجل مستوى 686.71 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 837.8 مليون جنيه، بتداول نحو 160.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 18.4 ألف صفقة شراء وبيع.

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