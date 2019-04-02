ضبط شخصين انتحلا صفة رجال شرطة للاستيلاء على أموال مواطن في شبرا

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المواطنين منتحلين صفة رجال شرطة.



وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا لدى تفقدها الحالة بدائرة القسم، قد تمكنت من ضبط شخصين - أحدهما مسجل شقى خطر- سبق إتهامه في 8 قضايا آخرها قضية "سلاح "، والآخر سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها "ضرب"، بحوزتهما مبلغ 1200 جنيه، وكذلك مظروف بداخله كمية من الورق الأبيض بحجم العملات الورقية.



وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بالاستيلاء على المبلغ المالى من أحد المواطنين "عامل"، مقيم بدائرة مركز بنى مزار بالمنيا، عقب إيهامه بأنهما من رجال الشرطة، وبعرضهما على المجني عليه تعرف عليهما، واتهمهما بارتكاب الواقعة.



واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.