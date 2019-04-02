محمد فؤاد ينتقد أداء "الإسكان" في إحلال وتجديد البنية التحتية بالجيزة

صرح النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حي العمرانية، بأن البنية التحتية في حي العمرانية تعاني الإهمال الشديد نتيجة لغياب دور وزارة الإسكان.



وقال "فؤاد"، في بيان له، إنه لا يشعر بدور وزير الإسكان ونوابه، حيث إنه لا يوجد أحد يتحمل مسئولية المرافق وهو ما يتسبب في الكثير من المشكلات سواء في طفوحات الصرف الصحي أو في مشكلة انقطاع المياه التي قاربت على الظهور إلى السطح مجددا خاصة مع بداية فصل الصيف.



وأكد "فؤاد" أنه رغم تصريحات ووعود محافظ الجيزة الذي يكن له كل تقدير واحترام بإنهاء أزمة انقطاع المياه؛ الا أن منطقة حي العمرانية وجزء كبير من أحياء الجيزة ستعاني خلال فصل الصيف من انقطاع كبير للمياه بسبب عدم اكتمال محطات المياه بالمحافظة، إضافة إلى عدم اكتمال مشاريع الصرف مما سيضطر التنفيذيون لقطع المياه لمنع ارتفاع منسوب الصرف وزياة الطفوحات التي ستكشف عن حجم الإهمال الذي يضرب ثاني أكبر المحافظات في التعداد السكاني.



وتساءل "فؤاد" عن دور وزير الإسكان ونوابه في الاهتمام بمشروعات البنية التحتية خاصة بالمحافظات المليونية التي تعاني الكثير من المشكلات مثل الجيزة، مضيفا أنه لا يشعر بدور وزير الإسكان ونوابه، واقترح إعادة تسمية "الإسكان" لتصبح وزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية الجديدة.