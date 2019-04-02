تجديد تكليف "الدسوقي" للعمل مديرا عاما لميناء الصيد بالبرلس

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم (4834) 2019م، بتجديد تكليف العميد يسري إبراهيم الدسوقي، للعمل مديرا عاما لميناء الصيد بالبرلس لمدة عام آخر.



يذكر أن ميناء البرلس، هو ميناء صيد يقع غرب بوغاز بحيرة البرلس على ساحل البحر المتوسط بجوار مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ بأقصى شمال مصر، وبه محطة تموين سفن متكاملة.



والميناء منشأ بمعرفة محافظة كفر الشيخ بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2039 لسنة 2002م، بتخصيص أرض الميناء بالتنفيذ المباشر كونه مشروع منفعة عامة.