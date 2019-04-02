غلق صيدليتين تعملان دون ترخيص بمركز الحامول في كفر الشيخ

شنت إدارة التفتيش الصيدلي التابعة لمديرية الصحة في محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة، اليوم، على الصيداليات، بمركز ومدينة الحامول، وذلك للتأكد من صحة التراخيص.



وأسفرت الحملة، عن غلق صيدليتين تعملان دون ترخيص بقريتي "61 الحرية، وأم الشعور"، التابعتين لمركز الحامول، وتمكنت اللجنة المُشكلة من أحمد جبارة، نائب رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور عاصم عمرو، مفتش الصيادلة بالإدارة الصحية بالحامول، والنقيب هيثم عبدالهادي، رئيس نقطة شرطة الزهراء، بتشميعهم بالشمع الأحمر.



ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين في المجال الطبي أو الصحي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحملات المكثفة اليومية تعمل على ضبط أي مخالفات، وبخاصة ما يتعلق بصحة المواطنين، مطالبا جميع الأطباء والصيادلة المخالفين بتقنين أوضاعهم، والالتزام بالاشتراطات الطبية السليمة، حفاظا على حياة المواطنين، والتزاما بالقانون، والعمل على ترخيص المنشأة الطبية المخالفة.