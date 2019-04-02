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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 01:26 م

تعليم مطروح يكرم أول الجمهورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم

صورة من الحدث
صورة من الحدث
مطروح _ ياسمين شعيب
dostor.org/2576340

كرم الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الطالب محمد كمال رمضان بمدرسة رياض الصالحين الإعدادية المشتركة، وذلك لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم، والطالبة حبيبة الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، وذلك تمهيدا لتكريمهما من محافظ الإقليم.

وقدم وكيل تعليم مطروح التحية والتقدير للطالب المتفوق لتشريفه مطروح وسط المحافظات الأخرى بتلك المسابقة المركزية، مشيدا بإنجازه الكبير وحفظه لكتاب الله عز وجل واتصافه بأخلاق رسول الله، متمنيا له المزيد من التميز والتفوق.

وأعرب "النيلي" عن سعادته البالغة بوجود تلك النماذج الطلابية المشرفة من أبناء تعليم مطروح، مؤكدا دعمه الكامل لكافة الموهوبين بجميع الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية.

تعليم مطروح يكرم أول الجمهورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم
تعليم مطروح يكرم أول الجمهورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم
تعليم مطروح يكرم أول الجمهورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم
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