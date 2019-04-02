طبيب يكشف أسباب ارتفاع التشوهات الخلقية بين الأطفال

أوضح الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن التشوهات الخلقية في الأطفال "حديثي الولادة" من المشكلات المزعجة، الذي أجريت حولها الدراسات بمستشفى دمياط العام في الفترة من مايو ٢٠١٥ حتى يونيو ٢٠١٦، والتى أظهرت أن نسبة التشوهات بالأطفال وصلت إلى ٢،٧%.



وأشار خلال تصريحات صحفية له على هامش فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الأورومتوسطى الدولى السادس لبحوث وعلوم الحياة والصيدلة والطب الحيوى، إلى أن أكثر التشوهات شيوعا تكون في اللسان والتى تصل لـ٢٠% ويرجع السبب في ذلك لتدخين الأب بشراهة، إلى جانب تناول الأسماك والبقوليات أكثر من مرتين أسبوعيا.

