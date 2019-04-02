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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 01:18 م

معارك عنيفة بين الجيش اليمني ومليشيات الحوثي بالضالع جنوب اليمن

معارك عنيفة بين الجيش
وكالات
dostor.org/2576329

ذكرت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الثلاثاء، أن معارك عنيفة وقعت بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في جبهتي دمت ومريس شمال الضالع والتي تمتد إلى محافظة إب.

وأوضحت المصادر، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية الحدث"، أن الجيش اليمني أرسل تعزيزات عسكرية إلى محيط جبل ناصة الإستراتيجي، فيما تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأضافت أن "المليشيات حشدت أعداد كبيرة من مسلحيها وصلت إلى 3 ألوية إلى جبهة مريس"، لافتة إلى أن تلك الألوية هي نفسها التي كانت تقاتل في حجور وتهدف إلى تأمين محافظة إب من الجهة الشمالية الغربية.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت عدة غارات استهدفت تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثي في منطقة العود شمال غربي محافظة الضالع.

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