انطلاق المؤتمر السنوي الثاني للطب النفسي بجامعة الأزهر السبت

ينظم قسم الطب النفسي بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، يوم السبت المقبل، المؤتمر السنوي الثاني للقسم.



وقالت الدكتورة رضا إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة ورئيس المؤتمر، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في تطوير العملية التعليمية بكليات الطب والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة وكذلك تطوير الرعاية النفسية، وإزالة وصمة المرض النفسي في المجتمع بالتوازي مع توجه القيادة السياسية، بالاهتمام والارتقاء بمنظومة الصحة في مختلف محافظات الجمهورية.



وأضافت أن المؤتمر يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أشرف عطية البدويهي نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع المستشفيات.



وأوضحت إسماعيل أن المؤتمر تشارك به نخبة من أساتذة الطب النفسي بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية ووزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية إضافة إلى الجمعية المصرية للطب النفسي.



وأشارت إلى أن المؤتمر يشمل 5 محاضرات رئيسية، ويتناول موضوعات عديدة على رأسها: الجديد في الطب النفسي الوصلي ذات الصلة بالأمراض العضوية، والجديد في علاج الاكتئاب واكتئاب الحمل والولادة وما بعدها، والجديد في علاج مرض الفصام والعوامل الاجتماعية والأسرية المؤثرة عليه.



وأوضحت أن المؤتمر يتناول أيضا أهمية الشفاء، وتأثر الوظائف العقلية العليا في مرضى الإدمان، وكيفية التعامل مع ضغوط الحياة، والخدمات والرعاية النفسية في مصر، وغيرها من الموضوعات الحيوية الأخرى.